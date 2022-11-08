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Acun Ilıcalı'dan canlı yayında salvolar! ''Bunun adı hırsızlık! dedi ve ekledi...

08.11.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı flaş ifadeler kullandı. Türkiye'de yaşanan korsan yayınlarla ilgili sert konuşan Ilıcalı bu yapılan hırsızlık olduğunu ifade etti. Süper Lig maçlarını ilerleyen yıllarda EXXEN'e alma fikrinde olmadığını belirten Ilıcalı, Hull City ile ilgili de konuştu.

Acun Ilıcalı'dan Hull City günlerine dair açıklamalar geldi. Candaş Tolga Işık'ın TV 100'deki programına katılan Ilıcalı flaş ifadeler kullandı. Hull City'nin gidişatı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu'nu istediğini açık açık söyledi.

ACUN ILICALI'DAN FLAŞ SÖZLER

"BUNUN ADI HIRSIZLIK"

"BUNUN ADI HIRSIZLIK"

"Türkiye'de yaşanan korsan yayın konusu dünyanın hiçbir yerinde yok. Suç olarak ifade ediliyor. Kaçak yayın izleyenler en ufak tabirle hırsızdır."

"EXXEN'DE DÜŞÜNMÜYORUM"

"EXXEN'DE DÜŞÜNMÜYORUM"

"Süper Lig maçlarını EXXEN'e almayı düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nden memnunuz. Şansımıza güzel kuralar çekildi."

"HAYALİM EMRE BELÖZOĞLU'NDA KALDI"

"HAYALİM EMRE BELÖZOĞLU'NDA KALDI"

"Hayalim Emre Belözoğlu'nda kaldı. Kafayı yemiş gibi bir futbol zekası var. Emre ile bir yerde mutlaka buluşuruz. Hayatımda en samimi olduğum insanlardan biridir Emre. Ben onun her şeyini bilirim, o da benim bilir."

"GALATASARAY'DAN BİR OYUNCU ALIYORDUM"

"GALATASARAY'DAN BİR OYUNCU ALIYORDUM"

"Galatasaray'dan bir oyuncu alıyordum son anda iptal oldu. Babel ile tam anlaştık, kulüp teklifi kabul etti, o sırada yeni bir hoca geldi ve Babel'i bize vermedi."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

"Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan’da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar, bunu acil tavsiye ediyorum."

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Acun Ilıcalı Exxen Emre Belözoğlu Süper Lig 10 süper li

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