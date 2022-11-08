Acun Ilıcalı'dan canlı yayında salvolar! ''Bunun adı hırsızlık! dedi ve ekledi...

"HAYALİM EMRE BELÖZOĞLU'NDA KALDI"

"Hayalim Emre Belözoğlu'nda kaldı. Kafayı yemiş gibi bir futbol zekası var. Emre ile bir yerde mutlaka buluşuruz. Hayatımda en samimi olduğum insanlardan biridir Emre. Ben onun her şeyini bilirim, o da benim bilir."