Acun Ilıcalı'dan canlı yayında salvolar! ''Bunun adı hırsızlık! dedi ve ekledi...

Acun Ilıcalı'dan Hull City günlerine dair açıklamalar geldi. Candaş Tolga Işık'ın TV 100'deki programına katılan Ilıcalı flaş ifadeler kullandı. Hull City'nin gidişatı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu'nu istediğini açık açık söyledi.
"Türkiye'de yaşanan korsan yayın konusu dünyanın hiçbir yerinde yok. Suç olarak ifade ediliyor. Kaçak yayın izleyenler en ufak tabirle hırsızdır."
"Süper Lig maçlarını EXXEN'e almayı düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nden memnunuz. Şansımıza güzel kuralar çekildi."
"Hayalim Emre Belözoğlu'nda kaldı. Kafayı yemiş gibi bir futbol zekası var. Emre ile bir yerde mutlaka buluşuruz. Hayatımda en samimi olduğum insanlardan biridir Emre. Ben onun her şeyini bilirim, o da benim bilir."
"Galatasaray'dan bir oyuncu alıyordum son anda iptal oldu. Babel ile tam anlaştık, kulüp teklifi kabul etti, o sırada yeni bir hoca geldi ve Babel'i bize vermedi."
"Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan’da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar, bunu acil tavsiye ediyorum."