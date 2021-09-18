Acun Ilıcalı diskalifiye etmişti! Survivor Berna'nın değişimi ağızları açık bıraktı

Survivor'a ilk katıldığı dönem, Sahra Işık'ı darp etmesi sonucu diskalifiye edilen ve All Star ile yeniden Survivor macerasına devam etmiş olan Berna Canbeldek'in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız...
İŞTE BERNA CANBELDEK'İN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ:
Berna Canbeldek'in, Survivor 2014-2015 sezonunda, Sahra Işık'a şiddet uyguladığı görüntüler üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yerini koruyor.
Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Boxun Yıldızları'na katılmıştı.
Canbeldek, 2018 yılında Survivor All Star'a da katılarak ününe ün katmıştı.
Eski Survivor yarışmacısının son hali, görenleri hayrete düşürdü.
Berna Canbeldek, estetik müdahaleler ve yeni saç rengiyle bambaşka birine dönüştü.