MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı kızlarıyla tatilde! Torununun anneannesine benzerliği dikkat çekti

Acun Ilıcalı kızlarıyla tatilde! Torununun anneannesine benzerliği dikkat çekti

05.09.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Hull City'i almasıyla gündeme bomba gibi düşen Acun, şimdilerde kızları Banu, Melisa Ilıcalı ve torunu Begüm ile tatil yapıyor. Yoğun bir sezon geçiren Acun Ilıcalı kızlarına vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Çocukları ve torunu Begüm'le tatile çıkan Acun'un Instagram paylaşımına yorum yağdı.

Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072112

İkinci evliliği ise iki kızının annesi Zeynep Yılmaz...

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072101

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise Seda Başbuğ ile gerçekleştirdi.

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072036

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, şimdilerde kızları ve torunu ile birlikte tatilde..

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072124

Son olarak sevilen televizyoncu kızları ve torunu Begüm ile tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-09-05 071939

Ekran görüntüsü 2022-09-05 071954

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072007

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072023

Ekran görüntüsü 2022-09-05 072048

Önce en büyük kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan en küçük kızı Melisa ile birlikte çektirdiği tatil pozlarını paylaştı.

ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.
'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu
Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı

Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

İspanya’dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

İspanya’dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

İlginizi Çekebilir

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.