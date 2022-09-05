Acun Ilıcalı kızlarıyla tatilde! Torununun anneannesine benzerliği dikkat çekti

Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.

İkinci evliliği ise iki kızının annesi Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise Seda Başbuğ ile gerçekleştirdi.

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, şimdilerde kızları ve torunu ile birlikte tatilde..

Son olarak sevilen televizyoncu kızları ve torunu Begüm ile tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Önce en büyük kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan en küçük kızı Melisa ile birlikte çektirdiği tatil pozlarını paylaştı.