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Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcuyu açıkladı: 'Bugün Dominik'te bizimle birlikte olacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.02.2024 00:11 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın verdiği haber herkesi heyecanlandırmıştı. Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söylerken akla ilk başlarda Mesut Özil gelmişti. Yayınlanan yeni bölümde merak edilen dünyaca ünlü eski futbolcu belli oldu.

Survivor All Star’a yeni yarışmacılar katılmaya devam ederken Batuhan ve Ayşe Yüksel iddialarından sonra Acun Ilıcalı tanıtımda söyledikleriyle herkesi heyecanlandırmıştı.

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Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı geleyim mi dedi, 'gel' dedim. Sercanlar iyi takım var oynayalım o da sağ olsun kırmadı gelecek" dedi.

Sercan ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu söyledi. 

Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanan bölümde Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı. 

Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Bugün Dominik'te bizimle birlikte olacak" dedi. 

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