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Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! Herkesin merak ettiği soruya yanıt... 'Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor mu?'

17.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı kendisi ile yapılan bir söyleşi de açıklamalarda bulunurken, herkesin çok merak ettiği 'Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluğuk favorisini de açıklayan Ilıcalı, "Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
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'CİDDİ FEDAKARLIK YAPTIM, PREMIER LİG'İ İSTİYORUZ'

'CİDDİ FEDAKARLIK YAPTIM, PREMIER LİG'İ İSTİYORUZ'

"Hull City olarak Play-Off görme ihtimalimiz var. Amacımız takımı Premier Lig'e çıkarmak. Şu anda 2-3 puan farkla gidiyoruz. Play-Off'la aramızda 1 puan var. 2 galibiyet alsak, oraların içinde gezeceğiz. Yeni takım kurduk ama iyi takım kurduk. Ülkemizden destekleyen çok oldu. Ben de ciddi fedakarlık yaptım. Ortaya güzel bir kadro çıktı. Ekip de canavar gibi zaten. "

'BÖYLE BAŞARI GELİR, HEP MOTİVE EDECEKSİN'

'BÖYLE BAŞARI GELİR, HEP MOTİVE EDECEKSİN'

"Türk taraftarlarının tadı başkadır. Ama burada da 25-26 bin kişiye oynuyoruz. Çok büyük bir atmosfer oluyor. Buranın tadı başka, bizimki başka. Türkiye'de maç seyrettiğimizde ayrı bir atmosfer. Hele Galatasaray-Fenerbahçe maçıysa, oradaki yaşayacağın atmosferi dünyada bulamazsın. Zaten dünyanın en büyük 5 derbisinden biri seçildi. Beşiktaş tribünleri... Stadın akustiği de çok iyi ama taraftar da."

"Ben yıllardan beri Beşiktaş seyircisini takdir ederim. Aşırı bir yoğunluk, takım arkasında itici güç. Bir kardeşleri olarak şunu söyleyeyim, taraftar bazen gönül kırıklığıyla bindiği dalı kesmeye başlar. Taraftarın kendi oyuncusuna doğru tepki başlarsa, onun devamının toparlandığını çok görmedim. Futbolcular, duygusal insanlardır. Onlara stresi yaşatırsan, yapacağını da yapamamaya başlar. Daha önce birçok takımımızda oldu böyle şeyler. Futbolcu bildiğini de unutuyor. O zaman verim gelmez. Futbolda biraz daha pozitife dönmemiz lazım diye düşünüyorum. İngiletere'de o yok mesela, sürekli destekliyorlar. Böyle başarı gelir. Hep böyle motive edeceksin."

FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?

FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?

"Onu sordular. Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Onunla o mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu hikayenin mutlu son olmasını istiyorum."

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ KİM?

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ KİM?

"Çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray favori gibi duruyor. Burak Yılmaz, değerli bir isim. Yakın dostum, onun da başarılı olmasını istiyorum ama ritim kaçınca... Ritim diye bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray ritmi yakaladı, hızlı hızlı gitmeye başladılar. İkisi birden kaybedecek ki yetişeceksin. O çok kolay olmuyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında giden bir lig görüyorum. Büyük bir rekabet olacak. Ama o, bu şampiyon olur diyemem. Onu diyen de bir şey bilmiyordur."

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