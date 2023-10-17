Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! Herkesin merak ettiği soruya yanıt... 'Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor mu?'

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ KİM?

"Çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray favori gibi duruyor. Burak Yılmaz, değerli bir isim. Yakın dostum, onun da başarılı olmasını istiyorum ama ritim kaçınca... Ritim diye bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray ritmi yakaladı, hızlı hızlı gitmeye başladılar. İkisi birden kaybedecek ki yetişeceksin. O çok kolay olmuyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında giden bir lig görüyorum. Büyük bir rekabet olacak. Ama o, bu şampiyon olur diyemem. Onu diyen de bir şey bilmiyordur."