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  4. Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: (1)

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: (1)

03.10.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Altılı masa) Yeniden koalisyon görüntüsüyle, daha seçime gitmeden bakanlıkları, bürokratları, cumhurbaşkanı yardımcılarını taksim eden bir anlayışla, parsel parsel memleketin yönetimini, imkanlarını şimdiden taksim edeceğiz diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Kimsenin buna hakkı yoktur"

BURSA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masaya ilişkin, "Yeniden koalisyon görüntüsüyle, daha seçime gitmeden bakanlıkları, bürokratları, cumhurbaşkanı yardımcılarını taksim eden bir anlayışla parsel parsel memleketin yönetimini, imkanlarını şimdiden taksim edeceğiz diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Kimsenin buna hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, altılı masanın yaklaşık bir yıldır bir araya geldiğini ifade etti.

"Bu altılı masa toplanıp duruyor. İkinci tura başladılar. Toplanıyorlar, kapıda birbirini karşılıyorlar, yemek ikram ediyorlar, konuşuyorlar. Ne konuştuklarını da doğru dürüst bilmiyoruz, bir de bildiri yayınlıyorlar, dağılıyorlar." ifadesini kullanan Bozdağ, altılı masanın aldığı bir kararın, ürettiği bir projenin bulunmadığını, bütün işleri komisyonlara havale ettiğini dile getirdi.

"Karar alamayan, karar alacakları konuları masada gündeme getirip konuşma cesareti gösteremeyen, konuştuklarında ortaya çıkacak sonuçlardan endişe eden, bu endişelerden oluşan yedili masa, ülke yönetiminde olsa, Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya gelse, bunlar toplanıp, konuşup birbiriyle anlaşıp, birbirini ikna edene kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Türkiye'nin öyle bir zamana ihtiyacı yok." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yeniden koalisyon görüntüsüyle, daha seçime gitmeden bakanlıkları, bürokratları, cumhurbaşkanı yardımcılarını taksim eden bir anlayışla parsel parsel memleketin yönetimini, imkanlarını şimdiden taksim edeceğiz diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Kimsenin buna hakkı yoktur. Türkiye Anayasa'ya göre yönetilir. Şimdiden diyorlar ki 'Biz gelince Anayasa'ya göre yönetme yetkisi dışında bir yetki kullanacağız. Ne demek bu? 'Cumhurbaşkanı hangi yetkilerini kullanacak, hangi yetkilerini kullanmayacak bunu bir protokole bağlayacağız. Ona göre kullanacak.' Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasa'da yazıyor. Şahsa bağlı yetkiler. Bir kısmı devredilebilir ama şahsa bağlı yetkileri nasıl devredecek Cumhurbaşkanı? Şimdi diyorlar ki bunlar, 'Biz gelince Anayasa'yı bir tarafa koyacağız. Bizim yaptığımız protokolü bir Anayasa metni gibi düşüneceğiz, Cumhurbaşkanı Anayasa'dan ziyade bizim yaptığımız protokole göre ülkeyi yönetecek.' Daha şimdiden Anayasa'yı tanımayacaklarını, Anayasa'ya uymayacaklarını, kendi koydukları protokole göre ülkeyi yöneteceklerini, memleketin bakanlıklarını, bürokratlarını nasıl taksim edeceklerini düşünen bu kadar parçalı bulutlu bir yapıdan bu ülkeye hayır gelir mi? Türkiye ne kazandıysa siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvenden kazanmıştır. Bu ortamın bozulmasına lütfen izin vermeyin. 2023, yeniden büyük Türkiye'nin inşası için Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye yüzyılı olması için aziz Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın etrafında bir kez daha yekvücut olduğu başarılarla dolu bir yıl olacaktır."

(Sürecek)

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: (1)

- "(Altılı masa) Yeniden koalisyon görüntüsüyle, daha seçime gitmeden bakanlıkları, bürokratları, cumhurbaşkanı yardımcılarını taksim eden bir anlayışla, parsel parsel memleketin yönetimini, imkanlarını şimdiden taksim edeceğiz diyen bir anlayışla karşı k

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti

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adalet bakanı bekir bozdağ

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