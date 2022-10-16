YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Adalet Bakanı Bozdağ: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır."

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır."

16.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır."

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır."

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra maden ocağı adalet bakanı bekir bozdağ

Bartın Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
12:41
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:36
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.