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    4. Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Diğer köpekten kıskandı sahibinin bacağını parçaladı

    Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Diğer köpekten kıskandı sahibinin bacağını parçaladı

    08.04.2024 13:59
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    Adana'da Tina isimli Chow Chow (Çin Aslanı) cinsi köpek, evde bulunan Linda isimli Pomeranian cinsi köpeği kıskanıp sahibine saldırdı. Köpeğinin saldırısı sonucu bacağını parçalanan genç kadında doku kaybı meydana geldi. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Akdeniz iklimi için sıcak bölgeler için uygun bir hayvan değildir. Dolayısıyla bu bölgede Çin Aslanın sahiplenilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

    Adana'daki 'Çin Aslanı' saldırısı, geçen 25 Mart’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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    LİNDA'YI SEVDİ, TİNDA KISKANDI

    LİNDA'YI SEVDİ, TİNDA KISKANDI

    Ş.Ö., yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevdi. Ancak bu sırada Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Genç kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

    10 GÜN HASTANEDE KALDI

    10 GÜN HASTANEDE KALDI

    10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.

    Köpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin’deki yazlık evine gitti. Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.’nün de evine döneceği öğrenildi.

    "BÖYLE YAPACAĞINI HİÇ UMMAZDIM"

    "BÖYLE YAPACAĞINI HİÇ UMMAZDIM"

    Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö., “4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda’yı kıskandığı belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şuanda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor” dedi.

    "ÇİN ASLANLARI GÜÇLÜ HAYVANLARDIR"

    "ÇİN ASLANLARI GÜÇLÜ HAYVANLARDIR"

    Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu anlattı. Köse, “Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Adana köpek çin aslanı
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