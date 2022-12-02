Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması geldi! Son noktayı koydu...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligde ilk devrenin bitimine kısa bir süre kala iç transferde harekete geçerken, Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmesinin ardından bu sezon Galatasaray'a dönen ve performansıyla sürekli tartışılan Yunus Akgün için yeni gelişmeler yaşanıyor.