Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması geldi! Son noktayı koydu...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligde ilk devrenin bitimine kısa bir süre kala iç transferde harekete geçerken, Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmesinin ardından bu sezon Galatasaray'a dönen ve performansıyla sürekli tartışılan Yunus Akgün için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve son günlerde Adana Demirspor'a döneceği konuşulan Yunus Akgün için Adana ekibinin başkanı Murat Sancak'tan bir açıklama geldi.
Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.
"Bazı haber sitelerinde Yunus Akgün'ü Adana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor, itibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. Transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."
Murat Sancak'ın bu açıklamalarının hemen ardından Yunus Akgün’ün Temsilcisi Necdet Ergezen, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada konuyla ilgili konuşurken, "Galatasaray ile yaptığımız sözleşme görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Sözleşmenin detay belirleme kısmına geçtik. Kısa süre içinde iş olumlu yönde nihayete kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray’da 11 resmi maça çıkan Yunus Akgün’ün 1 asisti bulunuyor. Genç futbolcu 2 sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor’da ise 70 maça çıkarken 16 gol attı, 20 asisti yaptı, 36 gole direkt katkı verdi.