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  4. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması geldi! Son noktayı koydu...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması geldi! Son noktayı koydu...

02.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın altyapıdan yetiştirdiği yetenekli isim Yunus Akgün, geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçirirken buradaki performansıyla göz doldurmuş ve bu sezon başında kulübü Galatasaray'a geri çağrılmıştı. Genç oyuncunun gösterdiği performans zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olurken, Adana'ya döneceği söylentileri ortaya atılmıştı. Konuyla alakalı Murat Sancak'tan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligde ilk devrenin bitimine kısa bir süre kala iç transferde harekete geçerken, Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmesinin ardından bu sezon Galatasaray'a dönen ve performansıyla sürekli tartışılan Yunus Akgün için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve son günlerde Adana Demirspor'a döneceği konuşulan Yunus Akgün için Adana ekibinin başkanı Murat Sancak'tan bir açıklama geldi.

Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

"İTİBAR ETMEYİN"

"İTİBAR ETMEYİN"

"Bazı haber sitelerinde Yunus Akgün'ü Adana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor, itibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. Transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Murat Sancak'ın bu açıklamalarının hemen ardından Yunus Akgün’ün Temsilcisi Necdet Ergezen, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada konuyla ilgili konuşurken, "Galatasaray ile yaptığımız sözleşme görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Sözleşmenin detay belirleme kısmına geçtik. Kısa süre içinde iş olumlu yönde nihayete kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA 1 ASİST

11 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray’da 11 resmi maça çıkan Yunus Akgün’ün 1 asisti bulunuyor. Genç futbolcu 2 sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor’da ise 70 maça çıkarken 16 gol attı, 20 asisti yaptı, 36 gole direkt katkı verdi.

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