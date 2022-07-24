Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bazı araç ve adreslere operasyon düzenledi.
Araç ve adreslerde, 9 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 16 milyon 50 bin makaron ve 1100 elektronik sigara ele geçirildi.
Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz