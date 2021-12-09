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Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

09.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Aralık'ta Abdülsamet Ç. (14) ile akrabası Yusuf Ç'nin (22) motosikletle seyir halindeyken başka bir motosikletten tabancayla ateş açılması sonucu öldürülmesiyle ilgili aranan firari 2 zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, kent merkezindeki bir çiftlik evinde saklandıklarını tespit ettiği şüpheliler Y.D. (15) ve kuzeni İ.M.D'yi (17) yakalamak için adrese operasyon düzenledi.

Olayda motosikleti kullandığı öne sürülen İ.M.D'yi gözaltına alan ekipler, tabancayla ateş açtığı iddia edilen Y.D'yi de gizlendiği yatak odasındaki kıyafet dolabında yakaladı.

İki zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 1 Aralık'ta motosikletle seyir halindeki Abdülsamet Ç. ile Yusuf Ç'ye, hareket halindeki bir motosiklette bulunan 2 kişi tarafından tabancayla ateş açılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Abdülsamet Ç. ile Yusuf Ç kurtarılamamış, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

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cinayet Adana

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Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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