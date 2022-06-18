Adana'da tırda tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve valizlerde 72 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile yapılan aramada tırın dorsesindeki tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve 4 valizde 72 kilogram esrar bulundu.
Dedektör köpeğin, esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerinin arasına kahve döküldüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücü N.T. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da 72 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
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