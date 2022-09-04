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Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana orman bölge müdürlüğü

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Su Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
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