Ekipler, taksi sürücüsü Ferhat Savcı'nın Adnan Menderes Bulvarı'nda kadın arkadaşıyla piknik alanında oturduğu sırada iddiaya göre bir grubun söz konusu kadını taciz etmesi üzerine çıkan tartışma sonucu bıçaklandığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devlet Hastanesine bir taksi sürücüsünün yaralı olarak getirildiği ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

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