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Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

19.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sucuzade Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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