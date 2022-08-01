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Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

01.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavgada bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 28 Temmuz'da Ova Mahallesi'nde Orhan K'nin (36) sokakta tabancayla vurularak ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar Hüseyin Ç. (26), Kemal K. (27) ve Nami Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlılardan Hüseyin Ç. ile Orhan K. arasında husumet bulunduğu, olay günü ikilinin kahvehanede karşılaşması üzerine kavga çıktığı öğrenildi.

Tedavisi Seyhan Devlet Hastanesi'nde devam eden Orhan K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ova Mahallesi'nde 28 Temmuz'da Orhan K. tabancayla vurularak yaralanmıştı. Durumu ağır olan Orhan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kiralık bir otomobille kaçtıklarını belirlediği şüpheliler Hüseyin Ç, Kemal K. ve Nami Y'yi kısa süren kovalamacanın ardından Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yakalamıştı.

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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Adana tutuklu yaralı

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Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
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