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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

02.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan orman yangını

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:53
Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazar

Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
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