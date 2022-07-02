Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Kelebek Mahallesi'nde tarlada anız yakılması sonucu alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü.
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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