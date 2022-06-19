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Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

19.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da Babalar Günü'nü görevi başında karşılayan polislere çocukları sürpriz ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan polisler, çocuklarının sürpriz Babalar Günü ziyaretiyle mutlu oldu.

Çocuklarını beklemedikleri anda karşılarında gören polislerin sevinci objektiflere yansıdı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde bazı çocukların göreve çıkmak için hazırlanan babalarına yardımcı olması da yer aldı.

Bu arada, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Polisler, çiçek verdikleri huzurevi sakinleriyle sohbet edip vakit geçirdi.

Huzurevi sakinleri arasındaki bir kadın, polisler için şarkı seslendirdi.

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü polis Adana

Adana Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Su Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Yetkinel Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
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