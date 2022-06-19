Bu arada, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde bazı çocukların göreve çıkmak için hazırlanan babalarına yardımcı olması da yer aldı.

Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

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