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Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

29.08.2022 04:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K. idaresindeki 33 ABZ 775 plakalı otomobil, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı.

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Adana kaza yaralı

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Öğle
12:45
İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Yaren Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
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