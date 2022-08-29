Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 33 ABZ 775 plakalı otomobil, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı.
Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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