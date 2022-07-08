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Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

08.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki apartmanın 12. katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan çift ile torunları dumandan etkilendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Yangının ilk tespitlere göre klimanın kısa devre yapması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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