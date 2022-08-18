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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

18.08.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Adana geri dönüşüm fabrika

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