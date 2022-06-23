Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında 333 konutun yapılacağı Göl Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı.

Adana'da kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı

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