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Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

05.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde, dün alt kat komşusu Ahmet Pekyen'i (66) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Lokman D'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgiye göre, zanlının annesi N.D'nin oğlunun komşularıyla yeniden tartışma yaşamasının önüne geçmek amacıyla dışarıya çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitlediği, bunun üzerine şüphelinin balkona çıkıp Ahmet Pekyen'e ateş ettiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün Ahmet Pekyen (66), komşusu Lokman D. (26) tarafından tüfekle vurularak yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, cinayet zanlısı Lokman D'yi evinde gözaltına almıştı.

Lokman D'nin bir süre önce balkondan dışarıya çöp atma nedeniyle alt kat komşusu Ahmet Pekyen'le, 2 gün önce de Pekyen'in oğluyla tartıştığı iddia edilmişti.

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

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cinayet Adana av tüfeği komşu

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
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Gazipaşa Eczanesi
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