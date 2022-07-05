Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde, dün alt kat komşusu Ahmet Pekyen'i (66) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Lokman D'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgiye göre, zanlının annesi N.D'nin oğlunun komşularıyla yeniden tartışma yaşamasının önüne geçmek amacıyla dışarıya çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitlediği, bunun üzerine şüphelinin balkona çıkıp Ahmet Pekyen'e ateş ettiği belirtildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Yeşilyurt Mahallesi'nde dün Ahmet Pekyen (66), komşusu Lokman D. (26) tarafından tüfekle vurularak yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Polis, cinayet zanlısı Lokman D'yi evinde gözaltına almıştı.
Lokman D'nin bir süre önce balkondan dışarıya çöp atma nedeniyle alt kat komşusu Ahmet Pekyen'le, 2 gün önce de Pekyen'in oğluyla tartıştığı iddia edilmişti.
Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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