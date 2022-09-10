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Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

10.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karataş Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 DV 853 plakalı otomobilde, trafik ışıklarında beklediği sırada yangın çıktı.

Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede aracın tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

LPG'li olduğu belirlenen araçta sürücünün çakmağını ateşlemesi üzerine bir anda yangın çıktığı öne sürüldü.

Yangın çevredeki vatandaşlarca da cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

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