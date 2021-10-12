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Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

12.10.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda, Yasin A. yönetimindeki 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile devriye görevindeki polis motosikleti çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yasin A, Emniyet'e götürüldü.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
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