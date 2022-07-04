YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

04.07.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Ahmet P’nin (66) komşusuyla yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet P, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana silahlı kavga

Adana Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Baraj Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.