Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla 5 bin 600 gıda ve 400 temizlik malzemesinden oluşan 6 bin koli ile 25 ton un hazırlandı.

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

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