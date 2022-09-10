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Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

10.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü 9 yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla 5 bin 600 gıda ve 400 temizlik malzemesinden oluşan 6 bin koli ile 25 ton un hazırlandı.

Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince 9 tıra yüklendi.

Yardım tırları, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'ın katılımıyla okunan duanın ardından Pakistan'a "İyilik Treni" ile gönderilmek üzere Mersin'e uğurlandı.

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

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Adana Tır yardım

Adana Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:14
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cumartesi

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Yeni Hayat Eczanesi
Seyhan
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