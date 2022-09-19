Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetik sonrası bambaşka biri oldu! Baştan aşağı değişen ismi gören tanıyamıyor

2008 senesinde ekrana gelen ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Adanalı dizisi, oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor. Dizide Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak ise, son haliyle görenleri şaşırttı.