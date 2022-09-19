Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetik sonrası bambaşka biri oldu! Baştan aşağı değişen ismi gören tanıyamıyor

2008 senesinde ekrana gelen ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Adanalı dizisi, oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor. Dizide Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak ise, son haliyle görenleri şaşırttı.
ADANALI DİZİSİNİN PINAR'I TUĞÇE ÖZBUDAK ESTETİK SONRASI BAMBAŞKA BİRİ OLDU!
Oyunculuğa ilk kez Aloya filmiyle başlayan Özbudak, aradan geçen yılların ardından İşte Benim Stilim programına katılmıştı.
Bilkent Üniversitesi mezunu olan isim 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.
FİKO'NUN SEVGİLİSİYDİ
Sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdiği bilinen Özbudak, Adanalı dizisinde Fikret'in (Fiko) sevgilisi olarak bilinmekteydi.
Sempatik tavırları ve oyunculuğu ile dikkat çeken isim estetik sonrası bambaşka birine dönüştü.
PAYLAŞIMLARINI YORUMLARA KAPATTI
Özbudak'ı görenler "Ne yaptın kendine?" demekten kendini alamadı. Özbudak'ın paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkat çekti.
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