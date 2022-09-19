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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetik sonrası bambaşka biri oldu! Baştan aşağı değişen ismi gören tanıyamıyor

19.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez 2008 yılında yayınlanmaya başlayan ve 3 sezon yayınlanarak bir döneme damga vuran Adanalı dizisi, zaman zaman karakterleriyle yeniden gündeme geliyor. Dizide canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak ise yaşadığı büyük değişimle şaşırtıyor. Ünlü oyuncuyu geçirdiği estetikler sonrası görenler "Ne yaptın kendine?" yorumlarında bulunuyor.

2008 senesinde ekrana gelen ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Adanalı dizisi, oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor. Dizide Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak ise, son haliyle görenleri şaşırttı.

ADANALI DİZİSİNİN PINAR'I TUĞÇE ÖZBUDAK ESTETİK SONRASI BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Oyunculuğa ilk kez Aloya filmiyle başlayan Özbudak, aradan geçen yılların ardından İşte Benim Stilim programına katılmıştı.
Bilkent Üniversitesi mezunu olan isim 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

FİKO'NUN SEVGİLİSİYDİ

FİKO'NUN SEVGİLİSİYDİ
Sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdiği bilinen Özbudak, Adanalı dizisinde Fikret'in (Fiko) sevgilisi olarak bilinmekteydi.
Sempatik tavırları ve oyunculuğu ile dikkat çeken isim estetik sonrası bambaşka birine dönüştü.

PAYLAŞIMLARINI YORUMLARA KAPATTI

PAYLAŞIMLARINI YORUMLARA KAPATTI
Özbudak'ı görenler "Ne yaptın kendine?" demekten kendini alamadı. Özbudak'ın paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Adanalı dizisi Tuğçe Özbudak adanalı
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