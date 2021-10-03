Adeta protein deposu! Pazar kahvaltılarına çok yakışacak çılbır tarifi...

Tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini atabileceğiniz pazar sabahı nihayet geldi. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltı arıyorsanız, protein deposu çılbır tarifine asla hayır diyemeyeceksiniz. İşte lezzetiyle parmak yediren çılbır tarifi...

ÇILBIR MALZEMELERİ NELERDİR?