Adeta protein deposu! Pazar kahvaltılarına çok yakışacak çılbır tarifi...

Tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini atabileceğiniz pazar sabahı nihayet geldi. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltı arıyorsanız, protein deposu çılbır tarifine asla hayır diyemeyeceksiniz. İşte lezzetiyle parmak yediren çılbır tarifi...
ÇILBIR MALZEMELERİ NELERDİR?
- 5 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
ÇILBIR NASIL YAPILIR?
Bir tencereye su, sirke ve tuz ekleyerek kaynatın.
Su kaynadıktan sonra yumurtaları sırasıyla, birbirlerine yapışmamalarına özen göstererek suyun içine kırın.
5 dakikanın ardından suya kırılmış yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan çıkarın.
Suyu iyice süzülmüş yumurtaları geniş bir servis tabağına koyun ve üzerine sarımsaklı baharatlı çırpılmış yoğurt dökün.
Ayrı bir tavada erittiğiniz tereyağının içinde pul biber yakın.
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