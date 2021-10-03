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Adeta protein deposu! Pazar kahvaltılarına çok yakışacak çılbır tarifi...

03.10.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta, içerdiği yüksek protein nedeniyle kahvaltı saatlerinin en faydalı besinleri arasında yer alıyor. Gelin, hem yumurtası hem yoğurduyla besleyici ve sağlıklı bir kahvaltı sofrası vaat eden çılbır tarifine hep birlikte göz atalım...

Tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini atabileceğiniz pazar sabahı nihayet geldi. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltı arıyorsanız, protein deposu çılbır tarifine asla hayır diyemeyeceksiniz. İşte lezzetiyle parmak yediren çılbır tarifi...

ÇILBIR MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 5 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Bir tencereye su, sirke ve tuz ekleyerek kaynatın.
Su kaynadıktan sonra yumurtaları sırasıyla, birbirlerine yapışmamalarına özen göstererek suyun içine kırın.
5 dakikanın ardından suya kırılmış yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan çıkarın.
Suyu iyice süzülmüş yumurtaları geniş bir servis tabağına koyun ve üzerine sarımsaklı baharatlı çırpılmış yoğurt dökün.
Ayrı bir tavada erittiğiniz tereyağının içinde pul biber yakın.
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