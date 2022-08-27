Adis Jahovic'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! "Ali Koç'un beni istediğini öğrendim..."

Türkiye'de daha önce Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını terletmiş olan ve bu sezon başında Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor'a transfer olarak dikkat çeken Adis Jahovic, yaptığı açıklamalarda gündeme bomba gibi düştü.

Bu sezon Bodrumspor formasıyla 2 resmi maça çıkan Adis Jahovic, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin kendisini istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini itiraf etti.

İŞTE JAHOVIC'İN SÖZLERİ;

"ALİ KOÇ'UN BENİ İSTEDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

"Malatyaspor'da oynadığımda Antalyaspor beni transfer etmek istedi. Antalya'ya bir otele geldim. Servet Çetin ile konuşmalarımız oldu. Servet Çetin bana, 'Bir durum var. Fenerbahçe seni istiyor' dedi. Sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beni Fenerbahçe'ye istediğini öğrendim. Ama biz Antalyaspor ile söz kesmiştik, orada kulübe bir söz verdim."

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KISMET OLMADI"

"Ben söz verdim ve Antalyaspor'a imza atarak sözümü de tuttum. Yani o dönem Fenerbahçe'ye gitmedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamak kısmet olmadı diyelim. Sözümü tuttuğum için de pişman değilim." (Sporx)