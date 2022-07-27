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Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

27.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan incelemede, bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.

Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı.

Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

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