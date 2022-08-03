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Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

03.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

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patlama Adıyaman afad

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Fidan Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
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