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Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

22.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dut köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına bölgede yaşayanlar da kova ve hortumlarla katıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, metruk durumdaki 3 evde maddi hasar oluştu, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, yangını kontrol altına aldıklarını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangın hakkında bilgi veren Vali Çuhadar, "Öğle saatlerince çıkan yangın maalesef 3 eve sıçramış maddi hasara yol açmış bulunuyor. Köy içerisindeki yangın kontrol altında, sevindirici olan herhangi bir can kaybı yok, mal kayıpları telafi edilir inşallah." dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise anız yangınının ormanlık alana sıçradığını ve 150 dönümlük alanın etkilendiğini aktararak, "Vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum anız yangınlarına duyarlı olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız tarla sürmek yerine anız yakıyor çiftçilerimiz bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum." dedi.

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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