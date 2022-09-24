YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

24.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kenti kazılarında ve 1950'li yıllarda Ören Mahallesi'nin imarı sırasında temel kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, oluşturulacak "Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Park" ve "Bilgi-Sergi Evi"nde sergilenecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Özgen’in bilimsel danışmanlığındaki kazı ekibinin iki yılda hazırladığı temalı park ve sergi evi projeleri ile bölgenin 6 bin yıllık tarihi geleceğe taşınacak.

Özgen, gazetecilere, hazırlanıp ilgili koruma bölge kuruluna sunularak onayı alınan proje kapsamında çevre tanzim projesinin yakın zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yapılacağını söyledi.

Roma Dönemi'nde farklı yapıların kalıntıları Ören meydanında gelişigüzel derlenmiş halde olduğunu belirten Özgen, "Buradaki her bir parçanın hikayesi var. Hem Adramytteion'da toprak altında korunagelen yapılar hem de o yerleşim serüveni hakkında bilgi sunuyor. Bunları biz halka dönük anlatımda uygun kaideler üzerinde sabitleyerek iki aks oluşturuyoruz. Ayrıca aydınlatması da gerçekleştirilecek bu aks çevresinde sunumlarıyla sergileyeceğiz." dedi.

Özgen, çevre yüzey araştırmalarından ve daha önce bulunmuş antik parçalar arasında kitabeler ile epigrafik malzemelerin yer aldığını bildirdi.

Yakın merkez durumundaki Pergamon ile Adramytteion arasındaki bir anlaşmayı fazla sayıda satırla aktaran yazıtın da bulunduğunu dile getiren Özgen, "Bu epigrafik malzemenin de dairesel kaide üzerinde sabitlenerek yine halka dönük olarak aktarılacak bir dilde sergilenmesi de söz konusu. Bu iki ana aks ve bir kamusal hafıza mekanı diyoruz." ifadesini kullandı.

- Buluntuların birebir yeniden üretilmiş kopyaları görülebilecek

Dr. Öğr. Üyesi Özgen, iki ayaklı projenin ilk ayağının kısa sürede uygulamaya konulacağını belirtti.

Bunun akabinde Bilgi-Sergi Evi projesinin olduğunu kaydeden Özgen şöyle konuştu:

"Ören meydanına en yakın konumdaki Burhaniye Belediyesi mülkiyetindeki tek yapılı bir misafir evi, arka planına temel üstü uygulamayla Bilgi-Sergi Evi olarak dönüştürülüyor. Bunun kurul süreci devam etmekte. Yakın zamanda sonlanacağını umuyoruz. Bilgi-Sergi Evinin içinde orijinal antik buluntuların birebir yeniden üretilmiş kopyaları bulunacak. 11 yıllık süreç içinde buradaki kazılarda açığa çıkardığımız kültür ürünleri özellikle farklı dönemlere ait çanak çömleklerin yeniden birebir aynı, tıpkı üretimini yaptık. Orijinalinin fotoğrafları ve Roma Dönemi ya da milattan önce 4'üncü, 3'üncü yüzyıl toplu buluntu gruplarının ya da Bizans döneminin farklı teknikteki seramiklerinin yeniden üretimleri sergilenecek."

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Balıkesir Burhaniye

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
13:06
İkindi
16:30
Akşam
19:11
Yatsı
20:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cumartesi

Ahu Eczanesi
Altieylul
Şelale Eczanesi
Altieylul
Cankorur Eczanesi
Karesi
Nilay Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.