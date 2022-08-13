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Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

13.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Oyunları" devam ediyor.

Valilik ile belediye organizasyonuyla Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki "Gençlik Oyunları" etkinliği kapsamında gün boyunca sportif yarışlar yapıldı.

Gençler, takım halinde oyunlar oynadı, TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"nı izledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Gençlik Oyunları etkinliğinin Afyonkarahisar'da ilk defa yapıldığını söyledi.

Kamp alanına gelen gençlerin dün çadırlarını kurduğunu dile getiren Akülke, şunları belirtti:

"Bugün etkinliğe katılan yaklaşık 150 genç, bugün sportif oyunlarla mutlu ve keyifli zaman geçiriyor. Gençlik oyunları, inşallah Afyonkarahisar'da sürekli hale gelecek. Burada bir taraftan gençlerimiz İHA yarışlarını da takip ediyor. Doğa ve teknolojinin bir arada olduğu bir organizasyon oldu. Biz, geleceğimiz olan gençlerimize çok güveniyoruz. Bundan sonra da farklı etkinliklerle gençlerle bir arada olmaya devam edeceğiz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da sportif etkinliklere katılan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Akşam yemeğinin ardından programda, yağışa rağmen sanatçılar Alp Güvenir ile Atiye, konser verdi.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen İHA yarışlarına katılan gençlerin de katıldığı konserde, sanatçılar Güvenir ile Atiye birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Teknofest konser Atiye

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