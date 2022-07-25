İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri desteğinde, kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yaptı.

Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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