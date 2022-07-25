Iğdır'da jandarma ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kara yollarındaki trafiği helikopterle denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri desteğinde, kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yaptı.
Helikopter destekli denetimlerde, kurallara uymadığı havadan tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Kural ihlali yaptığı belirlenerek uygulama noktalarında durdurulan sürücülere ceza kesildi.
Çalışmaları İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan da helikopterden takip etti.
Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
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