Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programına telefonla bağlanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile tartıştı ve sert tepki gösterdi. Bu olayın ardından ortaya attığı iddia ise kan kondurdu. Sosyal medyada gündem olan Çakar'ın iddiası maçın önüne geçti.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANIYLA TARTIŞTILAR

Ahmet Çakar: "Bana göre Mete Kalkavan çok iyi maç yönetti.

"(Faruk Koca'nın o sizin yorumunuz diye ara girmesi üzerine) Tabi ki benim yorumum önemli. Hayatında hakemlik yapmamış Ankaragücü başkanının yorumu mu önemli olacak, 25 sene hakemlik yapmış benim yorumum mu?"

Diyelim ki hakem hata yaptı. Hiç bir hakem kararı sahaya atlayan bir çakalın futbolcuya uçan tekme atmasına izin vermez. Siz ilk önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz."

KAN DONDURAN İDDİA!

Çakar, bu olayın, TFF'nin ve Galatasaray Adası'nın kurşunlanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia eden Çakar, izleyenlerini şaşkına çevirdi. Çakar, "Ömer Erdoğan'a sesleniyorum, tehlikelisin. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum ama karşıma hukuk çıkar. TFF Başkanı, niye olayı sarhoşların kurşun sıktığı ve bu kadar basit bir olay gibi gösteriyorsun? Galatasaray Yönetimi de kurşunlanma olayının üstünü neden kapatmak istiyor? Ben kamu adına konuşuyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Bir çomaklama var.