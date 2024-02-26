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Ahmet Çakar, Galatasaray maçını yorumlarken TFF'ye küfretti! ''Ortada çok büyük bir O...Ç var''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.02.2024 20:44
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Galatasaray-Antalyaspor maçında tartışma yaratan bir penaltı kararı yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirdi fakat VAR uyarısının ardından penaltı kararına hükmetti. Bu pozisyonu yorumlayan Ahmet Çakar, YouTube'da katıldığı canlı yayın programında küfretti.

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirse de VAR uyarısıyla ekran başına gitti. Yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Ahmet Çakar'dan olay yaratan ifadeler geldi.

TETE YERDE KALDI

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Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirdi fakat VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Verdiği bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem Yorumcusu Ahmet Çakar, “Galatasaray-Antalyaspor maçında tiyatro başladı. Komik bir penaltı. Aynen beklendiği gibi senaryo devam ediyor.” dedi.

"ORTADA KOMİK BİR O...Ç VAR"

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Bışar Özbey'in sunduğu canlı yayın programına katılan Çakar, "Mütavazi Anadolu takımlarını hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a meze ediyor TFF. Ortada çok büyük bir o...ç var. Türk hakemliğinin iflas gecesi. FIFA duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Antalyaspor katledilmiştir." ifadelerini kullandı.

"YAN HAKEME DEFALARCA F...O... DEMESİNE RAĞMEN..."

Ahmet Çakar ayrıca "Vinicius, yan hakemin suratına bakarak defalarca "F... O.." demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!" ifadelerini kullandı.

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