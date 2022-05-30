'Aile Şerefi' filminin kötü adamı Oktay'a hayat veren Eriş Akman son haliyle dikkat çekti

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi beyazperdenin önemli isimlerinin rol aldığı film, üzerinden 46 yıl geçmesine hala en sevilen yerli filmler arasında.

TV'de gösterildiğinde zaman yüksek reytingler alan efsane filmin kötü adamı 'Oktay' yıllar sonra ortaya çıktı.

Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

HaberTürk'e röportaj veren 74 yaşındaki oyuncu 'Aile Şerefi'nde 'Kötü Çocuk Oktay' karakterini ben istedim diyen Akman, " Ertem Eğilmez devreye girdi ve karakteri ben oynadım. Sete bir gittim herkes bana düşman gibi bakıyordu, senaryo yazarken elime bakan bazı kişilerin hoşuna gitmemişti.



Film bitene kadar Orhan Aksoy dahil pek çok kişi rolü iyi oynadığımı düşünmemişti. O dönem açıkçası beni çok üzmüştü. Ancak film çok iyi bir gişe yaptı. 'Oktay' karakteri büyük yankı uyandırdı ve Yeni Delhi Film Festivali'nde Özel Jüri Ödülü'ne layık görüldüm. Arzu Film'in en soluklu işlerinden biri oldu, yıllar geçse de hala televizyonlarda görüyoruz." diyerek, bu filmin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

KANSERİ YENDİM

Eriş Akman bir süredir sağlık sorunları yaşamış. Kalın bağırsak kanserini yendiğini ifade eden senarist, "Ameliyat oldum ama operasyon sırasında bir terslik oldu. Tekrar bir operasyon geçireceğim. Ameliyat gününü bekliyorum. İki hafta önce yeniden bir tarama yaptılar. Pet sonuçlarım çok şükür ki temiz çıktı." dedi.