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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

24.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, İl Başkanı İhsan Koca ile bir süre görüştü.

Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Bakan Yanık, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Hulusi Şahin'le görüşen Bakan Yanık'a kentte daha önce yapılan kazılarda bulunan "otlayan karaca mozaiği"ni simgeleyen plaket verildi.

Bakan Derya Yanık daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi önünde bekleyen engelliler, ziyaret sonrası Bakan Yanık'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Engellilerden Naile Altuntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygılarını ileterek, "Onun bize sunmuş olduğu haklarla biz şu an buradayız. Kendisini çok seviyoruz." dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Yanık'a AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

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Malatya Derya Yanık ziyaret

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