Ajda Pekkan çocuk itirafı çok konuşulmuştu! Unutulmayan itiraflar...

Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz yıl laf arasında yaptığı "çocuk itirafı" ile magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Her yaptığı olay olan 75 yaşındaki Pekkan'ın, sektörde ayakta kalmak için tercih ettiği yol herkeste şok etkisi yaratmıştı. İşte detaylar...

AJDA PEKKAN'DAN ŞOK EDEN İTİRAF!

12 Şubat 1946 Beyoğlu, İstanbul doğumlu, 75 yaşındaki Ajda Pekkan Instagram'da paylaştığı gönderilerde fit vücudu ile genç kızlara ilham oluyor.

75 yaşındaki Süperstar aldığı sahneleri ve spor yaptığı anları paylaştığı Instagram'da 580 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Pekkan'ın konuk olduğu bir canlı yayında, laf arasında çocuk itirafında bulunması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

6 kere çocuk aldırdığını söyleyen Pekkan, "Kedilerle avunmaya çalıştım, kaldı ki oldu benim çocuğum 6 defa istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim" ifadelerini kullanmıştı.