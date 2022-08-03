YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

03.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz vatandaşın kurduğu bir partiyiz. Onların bize istikamet vermesinin dışında da başka istikamet verenleri tanımayacağız. Böylece Türkiye'yi güzel yöneteceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki parti heyet, AK Parti Genel Merkezince düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Gürsu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ala, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 gün boyunca devam edecek etkinliklerde vatandaşlarla iç içe olacaklarını söyledi.

Partisine mensup tüm milletvekillerinin şu an sahada olduğunu ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ala, "Vatandaşlarımızı dinliyorlar. Biz de çözüm önerilerimizi, değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Onların bize iletmek istediklerini dinliyoruz. Yani bu vatandaşlarımızla kucaklaşma projesidir." dedi.

Vatandaş ile bağlarını koparmadan sahada hep birlikte olacaklarını ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Biz vatandaşın kurduğu bir partiyiz. Onların bize istikamet vermesinin dışında da başka istikamet verenleri tanımayacağız. Böylece Türkiye'yi güzel yöneteceğiz. Dünyada da gerçekten büyük devlet olarak inisiyatif alıyoruz. Dünyadaki sorunların çözümüne de katkıda bulunuyoruz. Herkes birçok sorununu dile getirebilir. Şu ana kadar 20 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset tarzı problemleri çözen siyaset tarzıdır. Bizim sorun çözme kapasitemiz büyüktür ve bugüne kadar ki birçok sorunu çözdük. Milletimizin yaşadığı ve karşılaşacağı sorunları çözecek olan da AK Parti'dir."

Alternatifler üzerinde çalışarak milletin lehine olabilecek en iyi çözümleri bulma yolunda gayret sarf edeceklerini vurgulayan Ala, "Bugüne kadar ki çabalarımızın üstüne o tecrübelerle elde ettiğimiz bilgilerle bugün yeni bir tarzla vatandaşla buluşuyoruz. Şu an her yerde hep birlikteyiz." diye konuştu.

Ala'ya AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer partililer eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

- "Biz vatandaşın kurduğu bir partiyiz. Onların bize istikamet vermesinin dışında da başka istikamet verenleri tanımayacağız. Böylece Türkiye'yi güzel yöneteceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Çarşamba

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Neşe Eczanesi
Gemlik
İrem Eczanesi
Gemlik
Köse Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
İrem Eczanesi
Inegol
Deva Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.