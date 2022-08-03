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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu:

03.08.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Vatandaşın desteğini arkamızda hissediyoruz, beklentilerini de biliyoruz ve çözecek olan kadrolar da AK Parti'nin kadrolarıdır, lider de Cumhurbaşkanımızdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Vatandaşın desteğini arkamızda hissediyoruz, beklentilerini de biliyoruz ve çözecek olan kadrolar da AK Parti'nin kadrolarıdır, lider de Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Ala, "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Gürsu ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Gazetecilere açıklama yapan Ala, AK Parti'nin dinleyen, sorunları çözen bir parti olduğunu ve halkın önerilerini doğrudan dinlediklerini söyledi.

Teşkilatla sahada çalıştıklarını aktaran Ala, "İnşallah Türkiye'yi hedeflerine bu kadrolar taşıyacak, bu siyasi anlayış taşıyacak, problemleri çözerek, fırsatları değerlendirerek taşıyacak. Konjonktürel değerlendirmelerden kaçınmak gerekiyor. Yani ülkenin geleceğini inşa ederken zaman zaman fırsatlar çoğalabilir, zaman zaman problemler çoğalabilir. AK Parti'nin en önemli özelliği kurulduğu günden beri sorunlar karşısında eğilip, bükülmemiştir, çözüm kapasitesini artırarak yoluna devam etmiştir." diye konuştu.

Ala, etraflarındaki ülkelerde ortaya çıkan sorunları da çözdüklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın bütün dünyaya olan negatif etkisini giderebilecek düzeye gelmiş ve inisiyatif alabilen tek ülke ve Cumhurbaşkanımız da gerçekten tek siyasetçi. Onun için biz o dışarıdaki problemlerin çözümünde aldığımız inisiyatifi milletimizle beraber takdirle karşılıyorlar. İçerideki problemlerin çözümünde de alacağız, alıyoruz milletimiz merak etmesin. Biz bugüne kadar bütün fırsatları değerlendirdik, bütün problemleri çözerek yolumuza devam ettik. Bundan sonra da aynı yöntemi daha da eski tecrübelerden yararlanarak aktif bir şekilde devam ettireceğiz. Vatandaşın desteğini arkamızda hissediyoruz, beklentilerini de biliyoruz ve çözecek olan kadrolar da AK Parti'nin kadrolarıdır, lider de Cumhurbaşkanımızdır."

Ala'ya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve diğer partililer de eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu:

- "Vatandaşın desteğini arkamızda hissediyoruz, beklentilerini de biliyoruz ve çözecek olan kadrolar da AK Parti'nin kadrolarıdır, lider de Cumhurbaşkanımızdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da vatandaşlarla buluştu:

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