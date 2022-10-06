AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "20 yıllık iktidarımız döneminde Allah'a hamdolsun, binlerce hizmet ve eser ortaya koyduk. Bundan sonra da biz bu yolda devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, Tokat'ta restore edilen Yağıbasan Medresesi'ndeki "Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşumda, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu çalışmalarından dolayı kutladı.

AK Parti olarak belediyeciliği üç düstura oturttuklarını belirten Özhaseki, "Bir, insanlığa hizmet, iki mahlukata şefkat, üç tevazu. İnsanlığa hizmet derken, herkese hizmet. Kimseyi ayırmadan, 'A partili, B partili' demeden, 'Dini, ırkı, mezhebi, meşrebi şudur' diye asla fark etmeksizin herkese hizmet. Mazeret üretmeden hizmet. Çok şükür, bunu 1994'te Cumhurbaşkanımızın, bizlerin ve Anadolu'da başlatmış olduğumuz hareketle her tarafta ispat ettik." diye konuştu.

Başkalarının algı operasyonuyla hiçbir şey yapmadan çalışıyormuş gibi gösterip ajanslara milyonlarca lira verebileceklerini anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen yıl itibarıyla 'Sadece beni çok çalışıyor gösterin. Beni acayip şekilde çalışıyor gösterin.' diyerek 849 milyon lira para ayırdı. Sosyal tesisler için 123 milyon, İstanbul'a deprem gelecek diye herkes sela veriyor, deprem hazırlığı için 495 milyon fakat 'Beni parlak gösterin, çalışkan gösterin, dürüst gösterin, acayip iş yapıyor diye gösterin.' diye ajanslara 849 milyon lira ayırıyorsunuz. El insaf. Gördüğümüz birçok büyükşehir belediyelerinde tercih öyle oldu."

Vatandaşın tercihinin başlarının üstüne olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki belediye başkanları eninde sonunda dönerler vatandaşa. Yüz yüze geldiklerinde vatandaş tek soru sorar. 'Ne yaptın kardeşim, anlat bakalım?' der. Bu soruya cevap vermek lazım. Eyüp Bey'i bıraksak, bu soğukta 50 madde sıralayacak ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ne yazık ki böyle becerileri olduğunu görmüyoruz. Niyetleri de yok. Çalışmaya, iş yapmaya herhangi becerileri de yok. İnkar etmeyelim. Bir şeyi iyi yapıyorlar. Bolca heykel açıyorlar. Her Cumhuriyet Halk Partili belediye bol bol heykel yapıyor, ne olacaksa? Yapsınlar. Biz de sanat severiz. Ona da bir şey demeyelim. Geçen Adana'da gördüm, küçük kreşin temelini atıyorlardı. 11 büyükşehir belediye başkanı süphanallah boncuğu gibi dizilmişler hizmete susadıkları için. Küçük, tek katlı binanın, kreşin temelinde bile 11 belediye başkanı dizilmişti."

Özhaseki, amaçlarının hizmet olduğunun altını çizerek, "İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Cumhurbaşkanımızın da temel felsefesi bu. 20 yıllık iktidarımız döneminde Allah'a hamdolsun, binlerce hizmet ve eser ortaya koyduk. Bundan sonra da biz bu yolda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katıldığı programda konuşmaların ardından müze ziyarete açıldı.