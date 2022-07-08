Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım , memleketi Erzincan 'da uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı 'nı kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

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