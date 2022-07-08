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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

08.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yıldırım, Kemah ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılış töreninin ardından tarihi Gülabibey Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnaf ziyaretinde bulundu.

Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen Yıldırım, güvenlik kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Erzincan Binali Yıldırım ziyaret

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:02
Sabah
04:55
Öğle
12:32
İkindi
16:29
Akşam
20:00
Yatsı
21:43
Erzincan ECZANELER
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