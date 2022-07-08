ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Yıldırım, Kemah ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılış töreninin ardından tarihi Gülabibey Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnaf ziyaretinde bulundu.
Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen Yıldırım, güvenlik kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlaştı.
Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı
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