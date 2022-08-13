YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu:

13.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun" dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesinin Gedemenli Mahallesi'nde Kentmar Yapı Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan konutların tapu teslim törenindeki konuşmasında, salgın ve savaşlar nedeniyle ekonomide küresel daralma yaşandığını ve Türkiye'de de bu daralmanın hafifletilmesi için canla başla çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin geçmişteki birçok sorununun Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde aşıldığını ifade eden Ünal, "Hükümet, milletin iradesiyle millet adına çözüm üretmek için iktidar olandır. Peki milletin iradesiyle hükümet olanlar, bir yıl hükümette kalırlarsa hangi sorunu çözecekler? Hiçbir sorunu çözemezler. Çözemediler." dedi.

Ünal, Türkiye'deki yönetimin 1990- 2002 yılları arasında 12 yıl boyunca koalisyonlarla geçtiğine ve 42 yılda 38 kere hükümetin değiştiğine işaret etti. Geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıları çözdüklerini dile getiren Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben 1970 ve 1990'nı hatırlıyorum. O dönemlerde ne konuşulurdu biliyor musunuz? 1950 ve 1990’nın sorunları konuşulurdu. Psikolojimiz nasıldı biliyor musunuz? İnsanlar ‘Böyle gelmiş, böyle gider. Bu dertler bitmez, bu sorunlar çözülmez.' derdi. Ama 14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin evladı olarak o gün AK Parti’nin kurulduğu gün çıktı ve dedi ki
'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 2002’den itibaren Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün Türkiye’de 1970 ile 1990’nın sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. 2005’in sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. 2010 ile 2015'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Bugün hangi sorunları konuşuyoruz? Bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun."

Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır seçimleri kazandığına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Şimdi tek adam diyorlar ya bunlar, evet o tek adam. 20 yıldan beri seçim kazanan tek adam bu ülkede. Evet, bu milletin teveccühüyle 20 yıldan beri iktidarda olan tek adam. Ve onlarda da tek adam var, Kemal Kılıçdaroğlu da tek adam. 12 yıldan beri kendi partisinde her kongreyi kazanan ama hiçbir seçim kazanamayan tek adam. Öyle değil mi? Öyle kolay değil, tek adam olmak. Azim, gayret, başarı ve çaba gerektirir. Bu milletin derdiyle dertlenmek gerektirir. Gece gündüz çalışmayı gerektirir. Bu milleti aşkla sevmeyi gerektirir. Eşinden, dostundan geçmeyi ve serden geçmeyi gerektirir. Millete hizmetkar olmak kolay değil. Recep Tayyip Erdoğan gibi olmak kolay değil. Siz onun gibi olamazsınız. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a tek adam diyorsunuz. Biz 20 yıldan beri hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sorunları çözdük."

Mahir Ünal, altılı masanın Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hani Muharrem İnce diyor ya, yahu bunlar Libya Tezkeresi'nde bile bir ortak karar veremediler. Bunlar nasıl Türkiye'nin sorunlarını çözecekler? Bunlar nasıl Türkiye’nin sıkıntılarını çözecekler? Çözemezler. Kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, Türkiye’nin sorunlarını çözemezler. Biz Allah’ın izniyle 20 yıldan beri milletin teveccühü ve onayıyla devam ettiğimiz bu yolda İnşallah 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında biz yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Ben bazen diyorum ki yeni başlıyoruz. Zorlarına gidiyor. Evet yeni başlıyoruz. Biz Allah’ın izniyle 2023’te yeni bir yüzyıla, Türkiye’nin 100 yılına başlıyoruz. Bizim yaşadıklarımızı, çocuklarımız yaşamadı ve çocuklarımızın çocukları da Allah’ın izniyle hem bölgesel liderliği hem küresel liderliği yaşayacak. Bundan emin olun."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu ve anahtarları teslim edildi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile davetliler katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu:

- "Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş ak parti onikişubat belediyesi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:39
Öğle
12:42
İkindi
16:28
Akşam
19:35
Yatsı
21:00
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.