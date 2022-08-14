AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" projesi sürüyor

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve teşkilat yönetimi, eş zamanlı olarak farklı noktalarda sahaya iniyor, vatandaşları dinliyor.

​​​​​​​AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, proje kapsamında Beylikdüzü'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Partililerle bir araya gelen Yanık, daha sonra saha ziyaretlerinde bulundu. Yanık, iş yerlerini ziyaret edip esnafla sohbet etti. Vatandaşlarla konuşan Bakan Yanık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. İlçede kurulan "AK Nokta"yı ziyaret eden Yanık, akşam saatlerinde ise gençlerle buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Ümraniye Millet Bahçesi'nde vatandaşlara aşure ikram etti. Piknik yapan ailelerin sofralarına misafir olan Yazıcı, sonrasında Alemdağ Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Yazıcı hemşehri derneklerinde vatandaşlarla buluşup gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Proje kapsamında Şile'ye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partililerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Atık Getirme Merkezi'ne giden Ala, işçilerle sohbet etti. Şile Belediyesince yenilenen Balık Satış Üniteleri'nin açılış törenine katılan Ala, ayrıca ilçedeki bir sünnet merasimine de katılım gösterdi. İlçedeki ev ve işyerlerini ziyaret eden Ala, program kapsamında gençlerle bir araya gelerek, AK Parti'nin 21 yılını ve yeni süreçte yapılacak faaliyetleri anlattı.

- Milletvekilleri de ziyaretlerde bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekilleri de Tuzla ve Arnavutköy'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tuzla'ya giden milletvekilleri Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Osman Boyraz, Fatih Süleyman Denizolgun, Erol Kaya, Mustafa Ataş, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Ravza Kavakçı Kan, il ve ilçe yönetiminden ekiplerle mahallelerde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Arnavutköy'e giden milletvekilleri Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Canan Kalsın, Emine Sare Aydın, Fatma Betül Sayan Kaya, Hasan Turan, Nevzat Şatıroğlu, Şamil Ayrım, Şirin Ünal ve Tülay Kaynarca da partililerle birlikte vatandaşlarla sohbet etti.

Çalışma yürüttükleri ilçelerde esnafı ziyaret eden milletvekilleri, AK Parti iktidarları döneminde yapılan projeler hakkında bilgilendirme yaptı ve Türkiye'ye kazandırılacak hizmetlerle eserler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Öte yandan vatandaşların sorunları, talepleri ve önerileri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ulaştırılmak üzere raporlaştırıldı.