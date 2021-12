AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları Toplantısı Kızılcahamam'da başladı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kovid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu, üretim sistemi çöktü. İhracat, ithalat, nakliyatta sorunlar yaşanıyor. Bunlar küresel sorunlar. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliğiyle, küresel istikrarın sağlanmasıyla olur." dedi.

Yıldırım, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Binali Yıldırım, "Siyaset sahada yapılır. Siyasetin konuşulduğu, siyasetin oluştuğu, siyasetin en hareketli olduğu yer sokaktır, mahalledir. Mahallede farklı siyasi görüşteki komşularımız, mahallede yaşayan hemşehrilerimiz beklentilerini, dileklerini, serzenişlerini en önce size getirir. Çünkü elini hemen uzattığında karşısında, yanında sizleri, mahalle başkanlarını görür. O yüzden mahalle başkanlarıyla başlayan siyaset, kademe kademe ülke yönetimine kadar uzanır." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta yine aynı salonda AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geleceklerini belirten Binali Yıldırım, "Yerel yönetimleri masaya yatıracağız. 2,5 yıllık geçmişi değerlendireceğiz, 2024'e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğinin kararlarını vereceğiz. Kısacası AK Parti, seçimden seçime değil, gece gündüz, 7/24 vatandaşın içinde, vatandaşın kalp atışlarını takip eden kutlu bir yürüyüşün adıdır." dedi.

- "2023'e giden yolda yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak"

İstanbul'da 962 mahalle olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ortalaması 50 bin nüfus ama öyle mahallelerimiz var ki bir ilimizin nüfusundan daha büyük. Bunun bize yüklediği sorumluluğun anlamı açık değil mi? Mahalle başkanlarının ne anlama geldiğini İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimleri, mahalle başkanlarının ne kadar önemli olduğunu bize yaşayarak gösteren bir seçim olmuştur. Onun için mahalle başkanlarımızın üstlendiği bu sorumluluğun önemini biliyoruz. 2023'e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın, sizlerin imzası olacak. Buna yürekten inanıyorum."

AK Parti'nin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Genel Başkanvekili Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Başarının sahibi çoktur, başarısızlık sessizliğe mahkumdur. En ufak bir olumsuzlukta sorumlu aramak gibi bir hastalık, bizim davamız için en büyük tehdittir. 2,5 yıldır dünyada birçok anormallikler yaşanıyor. Bunun en belirgin şekli de bu Kovid'dir. 2020 başında başladı, bugün de nereye gideceği belli değil. Kriz olur, yönetebilirsiniz. Çok krizler yönettik. 20 yıla dönün bakın, hangi krizleri yönettiğimizi en iyi siz bileceksiniz. 367 krizi, elektronik muhtıra, parti kapatma davası, 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz. Bunlar AK Parti'nin, genel başkanımızın ve bütün teşkilatımızın yüzleştiği çok önemli krizlerdir.

Bu krizleri, liderimiz sayesinde, liderimizle beraber, bir olarak, iri olarak, diri olarak yönettik ve bütün sorunları aşarak buraya geldik. Şimdi soruyorlar. 'Bu sistem değişikliği niye yapıldı?' Bunun arkasında 20 yıldır yaşanan, milli iradenin vermediği gücü kullanmaya kalkan vesayetçiler vardı. Paralel yapı oluşturan örgütler vardı. İşte bu örgütleri ortadan kaldırmak, yegane gücün, milletin gücü olduğunu göstermek için yüzyıldır ülkemizi kemiren, kalkınmasını geciktiren ve demokrasimizi kademe kademe kesintiye uğratan bu arızalı sisteme son vermek bir zorunluluktu, biz de bunu yaptık."

- "Güven olmasa bu projeler daha çok konuşulurdu"

AK Parti'li yılların geçmiş dönemlerden en büyük farkının güven ve istikrar olduğunu belirten Yıldırım, bu sayede Türkiye'nin 70 yıldır bekleyen sorunlarının teker teker çözüldüğünü, geciken, başlanmayan projelerin tamamlandığını söyledi. Yıldırım, "Bu güven olmasaydı, milletimizin desteği olmasaydı, her seçimde bize gerekli desteği vermeseydi, arkamızda olmasaydı bu projeleri daha çok konuşurduk." dedi.

Niğde-Ankara Otoyolu'nun 1999'da ihale edildiğine dikkati çeken Yıldırım, göreve geldiklerinde hala başlamamış olan projeyi AK Parti iktidarının başlayıp bitirdiğini belirtti. Ankara'dan Mersin'e artık 3,5 saatte gidildiğini ifade eden Yıldırım, "Bu yolları her fırsatta acımasızca eleştiren muhalefet var ya, Kılıçdaroğlu o yolla gitti Mersin'e miting yaptı. Unutmayın yaptığımız bu işler herkese lazım. Muhalife de muvaffıka da lazım. Çünkü biz 'hizmette siyaset olmaz' diyoruz. Hizmet millet için yapılır. Ne düşünürseniz düşünün, hangi parti mensubu olursanız olun, halka yapılan hizmet hakkın bize emridir ve biz milletimiz için 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla çalışmamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sonrası dünyanın eski dünya olmadığını dile getiren Binali Yıldırım, bunun yaşanan ekonomik gelişmelerden görülebildiğini ifade etti. Bütün dünyada artık fiyatların kontrol edilemediğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enflasyonun e'sini bilmeyen ülkelerin bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika'da yüzde 7'ye çıkmış. Avrupa'da yüzde 6'ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Kovid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu, üretim sistemi çöktü. İhracat, ithalat, nakliyatta sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliğiyle olur. Küresel istikrarın sağlanmasıyla olur.

Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır, tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu yorucu, yıkıcı Kovid sürecinin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde artırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi ve sektörlerin ihtiyacı 800 milyar liranın hasredilmesi... Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz, veriyoruz da. Çünkü biz milletin efendi olduğu, devletin onun hizmetkarı olduğu bir anlayışla çalışıyoruz."

- "Başardıklarımız, başaracaklarımızın teminatıdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, içi boş bir sistemin kimseye hiçbir şey kazandıramayacağını belirterek, "Onun için bütün detaylara, hücrelere kadar hakim olduğumuz sistemde başarı kaçınılmazdır. Eğer bazıları AK Parti'nin başarısını tesadüflerle anlatmaya çalışıyorlarsa onlara diyelim ki dönün bakın 15 seçime, görün sonucu. Her seferinde milletin nasıl arkamızda olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu başarının arkasında milletin duası, milletin desteği vardır. Mahalle başkanlarımızın gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışması, gayreti vardır. İlçe başkanlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın, sandık müşahitlerimizin, il teşkilatımızın ve kısacası AK Parti ailesinin her kademesinde sorumluluğu olan yol arkadaşlarımızın, hepimizin katkısı vardır ama her şeyden önce en büyük destek millettir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyerek gelen bir hareketin başlangıcı olduğunu söyleyen Yıldırım, salondakilere, "AK Parti, bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023'te yine en güzel cevabı verir mi?" diye sordu. Aldığı "Evet" cevabının ardından Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2023, 2024'e giden yolu açan seçimdir. Bunu da unutmayalım. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024'te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde tekrar AK Parti'nin yerel siyasetiyle milletimizi, hemşehrilerimizi buluşturacağız. Bu kadrolarla, sizlerle yapacağız. Birlikte yapacağız. Bugüne kadar başardık, başardıklarımız, başaracaklarımızın da teminatıdır."

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de teşkilatın en zor kısmının mahalle başkanlığı olduğunu ifade etti.

Kandemir, "AK Parti milletin kendisine verdiği ilhamla yol yürümüş bir siyasi hareket. AK Parti, hiçbir meselede ilgili kararları tek başına kendisi vermiş siyasi hareket değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararını biz vermedik, milletimiz verdi. Hangi mesele olursa olsun bu siyasi hareket milletle koşmuş bir siyasi hareket. Önümüzde 2023 seçimleri var. Seçimler, milletimizin yanında olduğumuzu onlara göstererek zafer taçlanacaktır." dedi.