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AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

09.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti milletvekilleri, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, OSB'de faaliyet gösteren iplik fabrikasını ziyaretlerinde yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Eker, kentin sanayi yatırımlarıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

OSB'de 386 parselin olduğunu anlatan Eker, 10 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Kentte önemli bir yeri olan iplik üretim tesisinde bulunduklarını dile getiren Eker, "Yıllık 16 bin ton iplik üretiliyor. En önemli özelliği organik Diyarbakır pamuğu olmasıdır. Yıllık 80 bin tona kadar kapasitesi mevcut. Bu istihdam ve Diyarbakırlı gençlerin aş ve iş sahibi olması demektir." dedi.

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de kentte ayrıca faaliyet gösterdiğini kaydeden Eker, şöyle devam etti:

"Yıl sonuna kadar 60 tesis tamamlanarak faaliyete giriyor. Bu binlerce insanın iş sahibi olması demektir. Diyarbakır'da 120 bin tonun üzerinde lif pamuk üretimi var. Bu organik pamuk. Dünya standartlarında kaliteye sahip bir pamuktur. Türkiye'deki pamuk üretimi de bu sene artıyor. Bu yıl lif pamuk, ülkede 1 milyon tonu aşıyor. Bu aynı zamanda dış ticaret açığının azaltılmasında da çok önemli katkıdır."

Eker, tekstil ve diğer alanlardaki faaliyetlerle Diyarbakır'ın, yeni cazibe merkezi olma yolunda olduğunu ifade etti.

İş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Eker, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yatırımların çok yüksek düzeyde desteklendiği bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Şehrin yatırım için çok cazip olduğuna işaret eden Eker, "Güvenli ve huzurlu bir şehirdir. Kentin geleceğinde de tekrar görkemli medeniyet inşa etme süreci yakındır. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ise OSB'nin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü aktardı.

2018'de yönetime geldiklerinde çalışan sayısının 7 bin civarında olduğunu belirten Fidan, sorunların çözümünde yanlarında olan milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti milletvekilleri Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

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